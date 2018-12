Getuigenoproep poging overval op winkel Azaleastraat

Twee mannen rijden rond kwart voor negen vanaf de Wingerdweg in de richting van de Kamperfoelieweg tot voorbij de winkel aan de Azaleastraat, keren dan om en stoppen voor de zaak. Één van de mannen stapt van de scooter af, gaat de winkel binnen en bedreigt het personeel met een wapen. Het wil de inhoud van de kassa-lade. Niemand raakt gewond.

Al snel verlaat de overvaller de winkel en vertrekt weer met zijn kompaan op de scooter in de richting van de Latherusstraat / Hortensiastraat. Beide mannen zijn vooralsnog voortvluchtig.

De recherche is op zoek naar getuigen. Bent u getuige geweest van de overval of heeft u de scooter met daarop de twee mannen rond 20.45 uur zien rijden in of nabij de Azaleastraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of middels onderstaand tipformulier.