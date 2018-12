Verdachte gewelddadige winkeldiefstallen aangehouden

In een aantal gevallen bedreigde hij het winkelpersoneel en een handhaver tevens met een mes. In sommige gevallen kwam de verdachte later zelfs terug om het personeel nog eens te bedreigen. De dreiging die van de verdachte uitging werd door diverse personeelsleden als dusdanig heftig ervaren, dat ze langdurig hun werk niet konden doen, overgeplaatst moesten worden of zelfs professionele psychische hulp nodig hadden.

De verdachte was onder andere actief op het Buikslotermeerplein, Oostelijke Handelskade, Jodenbreestraat, Eerste Oosterparkstraat, Overtoom, Spaarndammerstraat, Plein 40-45, 2e Hugo de Grootstraat en de Haarlemmerstraat. De verdachte gebruikte, naar later blijkt, een gestolen fiets om bij de winkels langs te gaan. Hij stal een verscheidenheid aan artikelen, van elektrische apparatuur, sportkleding tot parfum.

Diverse winkelketens waar de verdachte zijn slag steeds opnieuw sloeg maakten gebruik van WhatsApp-groepen. Door die WhatsApp-groepen en de beschikbare informatie werd het rechercheonderzoek vergemakkelijkt. In totaal zijn er 19 aangiften aan deze agressieve verdachte gekoppeld. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor veel meer winkeldiefstallen maar sommige winkels deden geen aangifte omdat het om een onbekende verdachte ging.

De verdachte verkocht de gestolen spullen zo snel mogelijk.

Bij een doorzoeking in een woning waar de verdachte verbleef is een mes aangetroffen waar hij mogelijk mee gedreigd heeft. Verder is een fiets aangetroffen die van diefstal afkomstig is en daarnaast is een behoorlijke hoeveelheid vermoedelijk gestolen kleding en sportkleding aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte wordt vandaag, vrijdag 7 december, voorgeleid voor een rechter-commissaris.