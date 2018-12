Man aangehouden na achtervolging op A4

Rond 00.20 uur gaven agenten op de Groenezijde in Den Haag een stopteken aan de 32-jarige bestuurder. Omdat de man het stopteken negeerde en ervandoor ging, zette de politie de achtervolging in. Tijdens de achtervolging beging de bestuurder meerdere verkeersovertredingen, waaronder door rood licht rijden en rechts inhalen, en haalde hij snelheden van boven de 180 km per uur. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden op de A4 ter hoogte van Leidschendam. De man is aangehouden en zit nog vast.



Wat doe ik als de politie mij een stopteken geeft?

Als de politie een stopteken geeft, dan bent u verplicht dit op te volgen en te stoppen op een door de politie aan te wijzen veilige plaats.