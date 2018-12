Man aangehouden na steekincident

Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Sleepnetstraat. De verdachte zou het slachtoffer met een steekwapen hebben gestoken, waarna een korte worsteling volgde tussen beiden. Hierna ging de verdachte ervandoor. Even later kon de politie hem op de Sleepnetstraat aanhouden. Het slachtoffer is behandeld in het ziekenhuis.