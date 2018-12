Politie zoekt getuigen woningoverval

Rond 20.45 uur kreeg de politie de melding van een ruzie in een woning aan het Pijlstaartpad. Toen de agenten ter plaatste waren, bleek het slachtoffer te zijn overvallen door twee mannen. De verdachten maakten zich na de overval uit de voeten en sindsdien ontbreekt van hen elk spoor.



Signalementen

Het gaat om twee donker getinte mannen, waarvan er één rastahaar heeft.



Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die rond 20.45 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Pijlstaartpad wat mogelijk met deze woningoverval te maken heeft. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.