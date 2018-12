Vermoedelijke zakkenroller aangehouden in centrum Den Haag

De man kwam rond 02.30 uur aan bij de horecagelegenheid. Bij binnenkomst moest hij van de aanwezige beveiliger zijn schouder- en weekendtas bij de ingang neerzetten.



In de zaak raakte de man in gesprek met een meisje. Zij gaf later bij de beveiliging aan dat zij haar portemonnee kwijt was. De beveiligers hadden de man, die hen opviel door zijn afwijkende gedrag en waarvan zij vermoedden dat hij onder invloed was, inmiddels de toegang tot de zaak ontzegd.



Bij het teruggeven van zijn tassen, vroeg een beveiliger of hij hierin mocht kijken. Daarin zag hij vervolgens een bijl, een vleesmes en een portemonnee. Toen de Hagenaar zich agressiever ging gedragen, bracht de beveiliger hem onder controle.



Gewaarschuwde agenten hebben de man vervolgens aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. De bij de man aangetroffen portemonnee bleek van het meisje te zijn. De bijl en het mes zijn in beslag genomen. De man wordt verdacht van overtreding van de wet wapens en munitie.