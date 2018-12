Duizenden euro’s uit twee auto’s geplukt in Rotterdam-Zuid

Foto is een stockfoto

Donderdagnacht even voor 23.30 uur trok een auto de aandacht van agenten van district Zuid. Ze reden een opmerkelijke route en de drie inzittenden waren aan het rommelen alsof ze iets aan het verstoppen waren. Na een stopteken op het Zuidplein werd de bestuurder aangesproken. Hij leek onder invloed van alcohol of drugs. Dat kon uit een eerste test niet blijken, maar na toestemming om hem te fouilleren, vonden ze in zijn zakken wel een paar kleine pakketjes harddrugs. De 47-jarige Roemeen werd aangehouden. In zijn tasje werd vervolgens nog ruim 7000 euro gevonden aan bankbiljetten. In de auto werd ook nog een boksbeugel gevonden. De drugs, het geld en het wapen zijn in beslag genomen. De man is na verhoor heengezonden, het geld is hij kwijt.



Een paar uur later, rond 03.00 uur was het nog een keer raak. Toen de agenten op de Mijnsherenlaan een auto met drie mannen controleerden, probeerden zij hun tasjes weg te moffelen. Desondanks werkten zij mee aan het onderzoek. In de auto werd ruim 34.000 euro contant geld gevonden. Ook al dit geld is in beslag genomen. De 33-jarige Franse bestuurder en zijn 34- en 25-jarige bijrijders zijn aangehouden op verdenking van witwassen. De verdachten zitten nog vast.