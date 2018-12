Zaklamp verraadt inbrekers

“Ik zie mensen in een huis met een zaklamp”, waren de woorden van de getuige donderdagavond rond 23.00 uur tegen de meldkamer. Agenten gingen er meteen naartoe.

Bij het huis was het kleine raampje naast de deur gebroken. De politiemensen ramden de deur open en stuitten meteen op de eerste inbreker. Bovenaan de trap werd de 17-jarige jongen in de boeien geslagen. Andere agenten doorzochten de omgeving en vonden de 19-jarige man in een speeltuintje in de buurt. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.

Het belang van melden, bel altijd 112

Wist u dat 80% van de heterdaadaanhoudingen dankzij een 112 melding zijn? Ook hier was dat het geval. De melder handelde super snel, waardoor agenten de inbrekers op heterdaad konden aanhouden. Twijfel daarom nooit bij dit soort verdachte situaties en bel altijd 112. We komen liever een keer voor niets, dan te laat. Kijk voor meer info op https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html