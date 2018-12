Drie aanhoudingen voor openlijke geweldpleging

De horecadienders kregen een melding dat op de Hoge Brug een opstootje was. Ze werden daar aangesproken door een 32-jarige Bredanaar. Hij vertelde dat hij voor een café zonder enige aanleiding door twee mannen mishandeld was. Ze hadden hem meerdere keren geslagen. Hierdoor gleed hij uit en kwam deels op de grond terecht. De daders verlieten het café en liepen richting Hoge Brug waar ze opnieuw verzeild raakten in een opstootje. Aan de hand van de signalementen, getuigenverklaringen en camerabeelden zijn drie jongemannen op de Adriaan van Bergenstraat als verdachten aangehouden. Uit camerabeelden blijkt dat op de Hoge Brug iemand door hen werd geslagen en geschopt. De politie roept dit slachtoffer op om zich via 0900-8844 bij de recherche te melden