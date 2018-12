Drie mannen overvallen woning, bewoners hevig geschrokken

Het betroffen drie mannen. Dader één was 1.75 m lang en had een mollig postuur. Hij was 25 a 30 jaar oud en mogelijk van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij had een bivakmuts op en was in het zwart gekleed. Dader twee was een langere man van mogelijk 1.90. Hij had een blanke huidskleur en had ook een bivakmuts op. Dader drie had zwarte kleding aan en een bivakmuts op. Het is niet duidelijk of de mannen van een vervoersmiddel gebruik hebben gemaakt.