Politie start groot politieonderzoek na vondst overleden persoon

De politie wil dit misdrijf uiteraard zo spoedig mogelijk oplossen en vraagt de hulp in van de burgers. Als eerste word aan omwonenden gevraagd of ze de afgelopen avond maar misschien ook wel de afgelopen tijd iets gezien hebben wat met deze zaak te maken heeft of zou kunnen hebben. We willen ook graag weten of omwonenden camerabeelden hebben van misschien wel de Range Rover.

Verder zijn er misschien mensen die vanuit hun omgeving informatie hebben die met deze zaak te maken zou kunnen hebben. Met name de auto kan een belangrijke aanwijzing zijn. Informatie is anoniem te melden eventueel via het Team Criminele Inlichtingen. Uw naam komt dan niet in het dossier.

Tips:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M