Samenwerking brandweer en politie tegen AED dief of heler

Op donderdag 6 december was er contact tussen agenten van het team Walcheren en medewerkers van de brandweer van Middelburg. Eén van de vrijwillige brandweermannen gaf aan dat hij kortgeleden een AED had gekocht op een verkoopsite. Die AED bleek als gestolen geregistreerd te staan. Dat wist hij omdat hij bij een bedrijf werkt die AED’s verkoopt. Bij die koop, in België vanuit een camper, zag de koper nog meer AED’s liggen. Er werd opnieuw een afspraak gemaakt met deze verkoper maar dan nu op vrijdag 7 december 2018 in Nederland. De politie werd gebeld en een speciaal team wachtte de verkoper op. Op het moment dat de Belgische camper een parkeerplaats in Rilland op reed greep het team in en hield de bejaarde Belg aan. In zijn camper lagen nog twee AED’s die vermoedelijk van diefstal afkomstig waren. De recherche gaat de zaak verder onderzoeken.