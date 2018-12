Aanhoudingen voor opruiing Project X

Digitaal onderzoek bracht de politie op het spoor van de twee mannen. Het gaat om een 20-jarige man uit Someren die in zijn woonplaats werd opgepakt en een 19-jarige inwoner van Bergambacht. Hij werd in Rotterdam aangehouden. Beiden zitten vast voor verder onderzoek.



Stopgesprekken

De politie kreeg ook zicht op een twintigtal jongeren die een minder nadrukkelijk aandeel leken te hebben in het aansporen van jeugd om naar Katwijk te komen. Allemaal mannen in de leeftijd van 18 tot 20 jaar, verspreid over heel Nederland. Zij kregen vandaag bezoek van de politie en met hen werd een zogenoemd stopgesprek gevoerd. Daarin werd duidelijk gemaakt dat als ze niet stoppen met deze activiteiten, ze alsnog aangehouden worden.



Onderzoek

Het onderzoek naar de opruiende activiteiten in aanloop naar Project X in Katwijk en de initiators daarvan, is in volle gang. De politie sluit meer aanhoudingen hiervoor dan ook niet uit.