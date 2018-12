Getuigen gezocht ongeluk Abcoude

Rond 7.45 uur fietste een 13-jarig meisje op de Broekzijdselaan richting de kruising met de Bijdorplaan. Op de kruising komen de fietser en een auto, een rode Volvo, met elkaar in botsing. Het meisje komt door de botsing op de motorkap van de auto terecht en valt vervolgens op de grond. De automobilist stapt uit. Drie omstanders helpen het meisje weer overeind.

De fietser heeft geen namen en telefoonnummers van de autobestuurder of de omstanders gevraagd. Geschrokken van het ongeluk kon zij alleen haar moeder bellen.

Help mee

De politie doet onderzoek naar het ongeluk en is op zoek naar getuigen. Bent u of kent u de bestuurder? Bent u een van de omstanders die de fietser heeft geholpen? Of was u op 4 december omstreeks 7.45 uur getuige van het ongeluk tussen een fietser en een rode Volvo op de kruising Broekzijdselaan/Bijdorplaan in Abcoude?

Wij komen graag met u in contact. Vul het contactformulier in of bel 0900 8844.