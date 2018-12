Twee inbrekers op heterdaad aangehouden Nijmegen

Zij waren bezig met een inbraak in de Kometenstraat toen de bewoners hen hoorden. Zij hebben snel 112 gebeld en de politiemensen waren binnen 10 minuten aanwezig.

Na aankomst trof de politie een van de verdachten aan in de achtertuin, hij probeerde ervandoor te gaan maar werd aangehouden. De andere verdachte is in de schuur van de woning aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Nijmegen van 38 en 41 jaar oud. De politie doet onderzoek.