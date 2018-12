Twee verdachten aangehouden overval Jumbo Groesbeek

Het gaat om twee inwoners van Nijmegen van 16 jaar en 18 jaar. Bij de aanhoudingen zijn huiszoekingen verricht. Er zijn diverse spullen in beslag genomen.

Op vrijdagavond 9 november rond 21.00 uur is de Jumbo aan De Meent in Groesbeek overvallen door vier jongemannen. Er waren op dat moment meerdere medewerkers en een klant in de winkel.

Het onderzoek gaat door en de politie hoopt ook de andere twee verdachten van deze overval aan te houden.

