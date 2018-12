Drie verdachten aangehouden na bedreiging in horecagelegenheid

Een medewerker van een horecagelegenheid belde rond 04:00 uur de politie omdat een van de gasten zich agressief gedroeg en dreigde een vuurwapen te gebruiken. Ook zou hij een geldbedrag uit handen van een medewerkster hebben gestolen Daarna ging deze persoon er samen met twee anderen vandoor in een auto.

Agenten zagen deze auto enige tijd later met hoge snelheid over de A12 rijden in de richting van Den Haag. Bij de afrit Voorburg werd de auto staande gehouden, en pasten agenten een uitpraatprocedure toe. Dit houdt in dat agenten de auto van de verdachten met getrokken wapens benaderen en de inzittenden instructies geven om de auto rustig te verlaten.

Tijdens de uitpraatprocedure werden er door de agenten twee waarschuwingsschoten gelost. Toch gaven de verdachten geen gehoor aan deze waarschuwing en gingen er met hoge snelheid vandoor. Op de Maanweg werd de auto voor de tweede keer staande gehouden, en werd de uitpraatprocedure weer toegepast. Deze keer werden de drie inzittenden – een 32-jarige man uit Leidschendam, en twee Hagenaren van 28 en 26-jaar – wel aangehouden. Er werd geen vuurwapen aangetroffen in de auto.