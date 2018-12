Automobilist moet rijbewijs inleveren vanwege gevaarlijk rijgedrag.

De dienders gaven de automobilist op de Procureurweg een stopteken met hun LED bord en stelden het blauwe zwaailicht in werking en vervolgens de sirene. De bestuurder reageerde hier aanvankelijk niet op en reed met zijn auto met een snelheid van circa 80 km uur door enkele straten waar een 30 km zone geldt. Hij reed zich uiteindelijk klem op de Perengaarde waardoor hij daar tot stilstand kwam. Hij zette het direct op een lopen maar werd na een korte achtervolging in de bosschages langs een woning aangehouden. Na zijn arrestatie ging hij flink in verzet waarna hij op de grond is gelegd en is geboeid. Ook werden de politiemensen uitgescholden voor kankerwouten. Hij werd ingesloten in het cellencomplex. Zijn rijbewijs is ingevorderd.