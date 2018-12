Tilburger aangehouden voor huiselijk geweld

Tilburg - Een 57-jarige Tilburger is vrijdag 7 december 2018 omstreeks 21.15 uur in zijn woning in de wijk Stokhasselt in Tilburg Noord onder hevig verzet aangehouden ter zake huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw met de dood bedreigd hebben en tot tweemaal toe haar keel hebben dicht geknepen. De man was onder invloed van alcohol. Hij bonkte tijdens het transport en in het cellencomplex zo met zijn hoofd tegen deurstijlen en muren dat hij een hoofdwond opliep die gehecht moest worden.