Vrouw ernstig gewond na val uit raam

Uiteindelijk is de verdachte rond middernacht in een woning elders in Bergen op Zoom opgepakt. Hij zou mogelijk bij het incident betrokken zijn. De man is ingesloten en zal worden gehoord. De recherche doet verder onderzoek. Mocht u getuige zijn geweest van het incident, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.