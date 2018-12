Politie zoekt getuigen dodelijk incident in café

Nuenen - Vrijdagavond rond 23.00 uur is een 60-jarige man (die in Nuenen verbleef) om het leven gekomen bij een geweldsincident in een café aan het Park in Nuenen. Rond 23.30 uur hielden wij in zijn woning in Nuenen een 25-jarige verdachte aan. Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij het incident waarbij het slachtoffer om het leven kwam. De man is de cel ingegaan voor verder onderzoek.