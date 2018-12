Vrouwen beroofd tijdens geld storten

De vrouwen wilden rond 17.50 uur geld storten bij de bank aan de Boerenstraat. Plotseling stonden er twee jongemannen bij hen. Ze pakten het geld van de vrouwen af en gingen er vandoor. Bij de beroving waren geen wapens in het spel.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt de hulp van mensen die rond die tijd in dezelfde buurt in Culemborg waren.

Wie heeft de daders gezien?

Het gaat om twee jongemannen van ongeveer 20 jaar

Een van hen is klein (1,65m), de andere een stuk langer

Heb je iets gezien, of weet je meer over deze daders? Bel dan vandaag nog met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

(2018553455 ^sk)