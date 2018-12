Politie zoekt getuigen van beroving met geweld

Volgens het slachtoffer waren er ten tijde van de beroving geen getuigen in de galerij. Maar misschien heeft u toch iets verdachts gezien of gehoord gisteravond rond 22.08 in de omgeving van de Palestrinalaan. Of misschien heeft u camerabeelden waarop iets te zien is. Mocht u meer weten dan horen wij dat graag! U kunt contact met ons opnemen via 0900 8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook via M 0800 7000, of meldmisdaadanoniem.nl.

2018553703 (AC)