Gewonden bij schietincident, agent raakt lichtgewond

Even later zagen andere agenten de auto van de verdachten rijden over de Rondweg West in Winterswijk. De auto is staande gehouden. Bij het aanhouden van de bestuurder zijn er waarschuwingsschoten gelost door de politie. In de auto bleek ook een zwaargewonde vrouw met een schotwond te zitten. Ze is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij de Europalaan zagen andere agenten een man lopen die ook gewond was. Hij is aangehouden als verdachte en behandeld aan zijn verwondingen.