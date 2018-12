Pizzabezorger overvallen met knuppel

Het was rond kwart over negen 's avonds en de 16-jarige bezorger had net een pizza afgeleverd in Nesselande. Hij was op zijn weg terug naar de pizzeria op de Zevenkampsering toen hij op het bruggetje op de Charley Tooropsingel werd aangesproken door een man. Die vroeg de weg naar Nesselande. De jongen hielp de man op weg, maar die trok opeens een soort knuppel tevoorschijn en vroeg de jongen naar zijn geld. De man gaf de jongen zelfs een ‘waarschuwend tikje’ met de knuppel.



Nadat de jongen het geld dat hij op zak had, had afgegeven, fietste de man weg. Opvallend is dat de blanke man, van zo’n 1.85m lang, tussen de 20 en 28 jaar en met blond gemillimeterd haar, op een vrouwenfiets met zijtassen reed. Hij fietste weg in de richting van Nesselande/ Zevenhuizen.



Heeft u zaterdagavond tussen 21.00 en 21.30 uur een man gezien die aan deze beschrijving voldoet, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.