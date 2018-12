Alerte agent ontdekt ploertendoder in auto, bestuurder en bijrijder aangehouden

De mannen werden op zaterdag 8 december rond 21.50 uur aan de kant gezet voor een snelheidsovertreding. De bestuurder reed 170 kilometer per uur waar 130 is toegestaan. Een van de dienders ging het gesprek met de man aan en spotte in het opbergvak van de portier een etui. De agent wist dat er in dergelijke etuis ploertendoders opgeborgen worden. Ook in deze etui bleek een ploertendoder te zitten. De bestuurder en zijn bijrijder zijn daarop aangehouden voor verboden wapenbezit en ingesloten in een politiecel.