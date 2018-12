Arrestatie voor huiselijk geweld

De agenten kregen een melding dat in een woning een fors kabaal werd gemaakt. Er zou onder andere met stoelen worden gesmeten. De agenten troffen ter plaatse in de woning diverse Poolse mensen aan. Een van hen, een 33-jarige vrouw, had een forse hoofdwond en zat onder het bloed. Ze werd met een ambulance voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De dienders hoorden van andere aanwezigen, die Engels spraken, dat zij was mishandeld door een medebewoner die boven in zijn kamer zat. Hij zou het slachtoffer van de trap geduwd hebben. Eerder zou hij haar met haar hoofd tegen een deurkozijn hebben gedrukt. Vanwege de ernst van de mishandeling werd besloten door de agenten om niet af te wachten of het slachtoffer aangifte doet maar om de verdachte ambtshalve aan te houden. Hij is ingesloten in het cellencomplex.