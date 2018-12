Beschonken man knalt op tegenligger

De verdachte was vanuit de richting Koudekerke komen rijden en is vermoedelijk door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft beland. Een tegenligger kon niet meer uitwijken en er ontstond een botsing. Daarbij raakte niemand gewond. De verdachte blies op het politiebureau 390 ug/l, ruim boven de toegestane limiet van 220. Hij is gehoord en daarna met een proces-verbaal op zak in vrijheid gesteld. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.