Inbreker motorzaak snel in de kraag gevat

De politie kreeg op zaterdag 8 december rond 20.20 uur een melding dat er zou zijn ingebroken bij een pand aan de Pastoor Jutenlaan. Daarna zou er een auto zijn weggereden met daarin de vermoedelijke dader. Agenten wisten de auto binnen 10 minuten op de sporen en zetten hem op de Antwerpseweg aan de kant. In de auto lagen verschillende spullen die waarschijnlijk uit de winkel waren gestolen. Daarop is de 45-jarige bestuurder aangehouden. Alle spullen zijn in beslag genomen. De man is meegenomen naar het politiebureau en ingesloten.