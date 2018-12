Motorrijder overleden bij eenzijdig ongeval

Er is door het team Verkeer van de politie een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Daaruit komt naar voren dat de vermoedelijke oorzaak is dat de bestuurder op zijn motor onwel is geworden. Aan het sporenbeeld is namelijk te zien dat de motor geleidelijk de berm in kwam en vervolgens door het schrikdraad is gereden. Daarna is de motorfiets gevallen. Ook ander onderzoek wijst erop dat het slachtoffer zeer waarschijnlijk onwel is geworden.