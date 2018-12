Twee dieven dankzij cameratoezicht aangehouden

De politie kreeg een melding van een camera observant dat hij op de beelden zag dat twee mannen tassen in een voertuig aan het laden waren nabij de Milieustraat in Waalwijk. Hij hield de auto in de gaten omdat het voertuig met gedoofde lichten rondreed. Agenten keken naar de bedoelde auto uit en zagen die op de snelweg richting Breda rijden. Er werd een stopteken gegeven waaraan werd voldaan. In de auto lagen vijf tassen met daarin oude laptops, snoeren en elektrisch gereedschap en een kooplaat