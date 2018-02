Vijf jaar één politie: ‘Samen tegen plofkrakers’

‘Op 14 juli 2017 kreeg een Nederlandse dader in Duitsland elf jaar celstraf, onder meer voor plofkraken in Florisheim en Essen. Drie van zijn mededaders waren eerder al veroordeeld tot straffen tussen de vier maanden en zes jaar. De man die elf jaar kreeg, wist in eerste instantie bij de kraken te ontkomen. Op basis van Duitse informatie en onze eigen informatie spoorden we hem op. Het is een mooi voorbeeld van de nauwe samenwerking die er is om iets tegen plofkraken te doen.’