Automobiliste overleden bij verkeersongeval De Groeve

Zij werd aangereden door een 46-jarige bestuurder uit de gemeente Tynaarlo die in de richting van Zuidlaren reed. Door nog onbekende oorzaak kwam zijn auto op de verkeerde weghelft terecht, waar hij frontaal op de auto van de vrouw uit Hoogezand botste. De bestuurder is aangehouden en ligt nog in het ziekenhuis. Een achteropliggende auto moest uitwijken voor het ongeval en kwam in de berm terecht. De Verkeerongevallenanalyse van de politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.