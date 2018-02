Jongen aangehouden voor joyriding

De auto werd gesignaleerd ter hoogte van Andelst. Even later trof de politie de auto met de bestuurder aan bij een tankstation langs de A50. Op het moment dat de agenten de bestuurder wilden aanspreken startte hij de auto en reed hard weg. Een achtervolging volgde via de A50 en de A12. Ter hoogte van Veenendaal staakte de bestuurder de strijd en kon hij worden aangehouden.

2018049427 JR