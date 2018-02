Drie mannen aangehouden na achtervolging

We doen onderzoek naar de situatie in Kamperveen en zoeken nog getuigen. Mogelijk zijn deze mannen verantwoordelijk voor meerdere woninginbraken in de buurt van Kampen en Kamperveen. Heeft u iets verdachts gezien, of heeft u langs de route voorwerpen gevonden die mogelijk met een inbraak te maken kunnen hebben? Dan komen we graag met die mensen in contact. Dat kan via het tipformulier (online) of u kunt bellen met 0900 – 8844. Ook kunt u anoniem tips doorgeven 0800 – 7000.

2018049191 SP