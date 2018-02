Overval op winkel

De politie onderzoekt de overval en roept getuigen op zich te melden. Tijdens de overval waren er geen klanten in de winkel, maar de politie sluit niet uit dat getuigen de verdachten hebben zien vluchten. Mocht u over informatie beschikken die belangrijk is voor het politieonderzoek, dan kunt u bellen met 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.