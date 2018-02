Twee meisjes met geweld beroofd van telefoon

Die middag speelden twee meisjes op het schoolplein. Rond 16.05 uur werden zij aangesproken door drie meisjes die de tijd wilden weten. Het drietal gaf vervolgens aan dat ze verdwaald waren. De twee meisje hebben het drietal op weg geholpen. In het Polderpark, ter hoogte van een schelpenpad, werd bij één van de twee meiden een telefoon afgepakt. Daarbij werden de twee slachtoffers door het drietal geslagen. De drie daders renden daarna weg in de richting van de M.J. Granpré Molièrestraat.

Signalement

Van de drie daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1:

- Vrouw

- Ongeveer 16/17 jaar oud

- Ongeveer 1.50 m lang

- Blanke huidskleur

- Zwart, krullend haar

- Donkere kleding

- Donkerblauwe schoenen met een geel rondje;

Dader 2:

- Vrouw

- Ongeveer 16/17 jaar oud

- Ongeveer 1.70 m lang

- Getinte huidskleur

- Droeg een knotje

- Rode jas en zwarte broek

Dader 3:

- Vrouw

- Ongeveer 16/17 jaar oud

- Ongeveer 1.70 m lang

- Getinte huidskleur

- Droeg een knotje

- Grijze sjaal met lichtroze ruitmotief

Getuigen gezocht