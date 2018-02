Diefstal auto

Omstreeks 04.30 uur kreeg de politie melding dat drie of vier mannen bezig waren een Porsche op een autoambulance te zetten die achter een bestelbus gekoppeld zat. Ter plaatse zag de politie nog net twee mannen wegrennen. De politie startte een zoektocht en kon in de directe omgeving de twee mannen aanhouden. Onderzoek wees uit dat de auto binnen in een pand geparkeerd had gestaan. Het slot in de toegangsdeur naar de garage was echter geforceerd.

De politie nam de bestelauto en de autoambulance in beslag. Dit gold ook voor een aantal autosleutels die de verdachten zij zich hadden. Deze sleutels zijn mogelijk gebruikt als loper voor het openen van autosloten.

De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal.

2018020529