Getuigen gezocht na vondst dode eend

De dode eend werd afgelopen maandagmiddag rond 14.30 uur aangetroffen op het voetpad onder de Prins Bernhardbrug aan de Oostzijde. De eend bleek ernstig mishandeld en gezien de omstandigheden waaronder deze dode eend werd aangetroffen, gaat men ervan uit dat alleen een mens dit gedaan kan hebben. Daarom heeft de dierenpolitie een onderzoek ingesteld.

Heeft u iets gezien van een verdachte situatie in de omgeving van de Oostzijde, bij de Prinsenbrug de afgelopen week, dat mogelijk met dit incident te maken kan hebben?

Heeft u andere informatie die kan helpen bij vinden van een dader(s)? Belt u dan s.v.p. met de politie in Zaandam via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem iets melden kan ook via internet, via een meldformulier -> https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html

2018018897