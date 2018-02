Woningoverval

Middenmeer - Op woensdagavond werd een overval gepleegd op een woning aan de Torenstraat in Middenmeer. De politie is op zoek naar getuigen van de overval of personen die hier informatie over hebben. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op nr. 0800-7000.