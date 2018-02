Recherche onderzoekt mogelijke diefstal met geweld

Rond13.30 uur werden agenten in de omgeving van Elpermeer aangesproken door mensen die verklaarden dat ze net belaagd waren door twee of drie gemaskerde mannen. Dit was mogelijk gebeurd op Amersbos. Een van deze mannen was overmeesterd. De agenten arresteerden direct de verdachte. Meerdere eenheden zochten in de omgeving naar meer verdachten echter werden deze niet meer aangetroffen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De recherche heeft de zaak in onderzoek. De 21 jarige verdachte is in verzekering gesteld en zit nog vast.