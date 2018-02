Overval woning, getuigen gezocht

Een 56-jarige Hagenaar was woensdagavond alleen thuis toen er omstreeks 19.00 uur werd aangebeld. Op het moment dat hij de deur opende, drongen vrijwel direct drie mannen de woning binnen. Zij mishandelden het slachtoffer en bedreigden hem met een vuurwapen. Zij gingen er uiteindelijk vandoor met de auto van het slachtoffer.



Signalement

Man 1:

Licht getinte huidskleur, 1.80-1.90 meter lang, 40 a 45 jaar oud, gespierd postuur, kort donker haar, nette licht bruine jas tot aan de knieën, sprak goed Nederlands.

Man 2:

Licht getinte huidskleur, 1.65-1.70 meter lang, 40-45 jaar, normaal postuur, sikje tussen onderlip en kin, droeg een zwart pak.

Man 3

Licht getinte huidskleur, 1.75-1.85 meter lang, 30-40 jaar, normaal postuur, droeg nette bruine kleren.



De districtsrecherche Den Haag Centrum onderzoekt deze overval en komt graag in contact met mensen die informatie hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn. Heeft u iets gezien in de omgeving van de Zuidwal woensdagavond dat met deze overval te maken kan hebben of heeft u op een andere manier informatie die kan helpen de verantwoordelijken te vinden? Neem dan contact op met de recherche via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.