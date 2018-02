Grote wapenvondst in woning

Zoetermeer - Een slachtoffer deed aangifte bij de politie na ernstige bedreigingen. Hierop startte de politie een onderzoek. Agenten hielden op woensdagochtend 31 januari een 39-jarige Zoetermeerder als verdachte van de bedreiging aan, in een woning. Agenten troffen in de woning en in een auto diversen wapens aan.