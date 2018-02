Dertien grove snelheidsovertreders zijn rijbewijs kwijt

Dertien autobestuurder zijn voorlopig hun rijbewijs kwijt nadat ze met een veel te hoge snelheid reden. Twee van de dertien bestuurder bestuurders hadden het rijbewijs net weer terug omdat ze eerder ook al de fout waren ingegaan. Politiemensen haalden het afgelopen weekend de grove overtreders van de rijksweg A15 af. Zeven van de bestuurders waren nog maar beginnend bestuurder.

De invorderingen vonden plaats omdat de dertien bestuurders allemaal meer dan 50 kilometer per uur te hard reden over de A15. Op deze weg is de maximum snelheid 100 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 189 kilometer per uur. Natuurlijk is zo’n hoge snelheid verkeersgevaarlijk.