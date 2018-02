Een man rekende woensdagavond bij de caissière een blikje frisdrank af. Op het moment dat de vrouw het muntgeld dat de man had gegeven in de kassa deed, pakte hij haar linkerpols vast en deed een greep in de kassa. Hierna rende de dief met enkele bankbiljetten naar buiten. De man is lang, circa 1.90 meter, circa 30 jaar, hij heeft een getint uiterlijk en donker kort haar. Hij had een stoppelbaard. De politie stelt een nader onderzoek in.