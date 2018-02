Notoire winkeldief vastgezet

Vlissingen - Een veelpleger, een 29-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is woensdag 31 januari 2018 omstreeks 14.50 uur in een supermarkt op de Hermesweg betrapt op winkeldiefstal. De dief, die onder invloed was van alcohol, had drie blikjes bier en een potje peper in zijn tas gestopt en niet afgerekend bij de kassa. Hij werd voor de uitgang door een medewerker opgewacht. Hij werd overgedragen aan de politie.