Uitzending Bureau Brabant maandag 5 februari

Lage Zwaluwe - Overval op supermarkt

Op zaterdag 21 oktober wordt een vestiging van Jumbo supermarkten in Lage Zwaluwe aan de Pastoor van Hooijdonklaan overvallen door twee mannen. Ze bedreigen het aanwezige personeel met een mes en een stroomstootwapen. De overval staat ook op bewakingsbeelden die we aan u laten zien. Wie herkent deze overvallers?



Eindhoven - Pinpasfraude

En weer een geval van pinfraude. Een man staat begin oktober in Eindhoven met een gestolen pas te pinnen. Met diezelfde pas is eerder ook in Den Haag en Utrecht gepind. Het slachtoffer is een paar duizend euro armer geworden. Help ons de man op deze beelden te vinden. Bel ons als u denkt dat u weet wie dit is!



’s-Hertogenbosch - Winkeldiefstal

We tonen u beelden van een winkeldievegge die flink op 7 december aan het shoppen is geweest bij een filiaal van Kruidvat aan de Rompertpassage in ’s-Hertogenbosch. Een voor een verdwijnt alles vanuit haar winkelmandje in haar tas, een soort strandtas. Later gaat de nieuwe inhoud van een goed gevulde winkelmand opnieuw de tas in. Zonder af te rekenen loopt ze de winkel weer uit. Wie is zij en wie weet waar we haar kunnen vinden?



Eindhoven - Doorrijding na ernstige aanrijding

Op zaterdagavond 6 januari fietst een vrouw rond 23.35 uur over de Wolvendijk vanuit Nuenen in de richting van Eindhoven. Als ze bij de kruising met de Eisenhowerlaan oversteekt, wordt ze aangereden door een voorbijrijdende auto, maar wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. De auto rijdt door, de vrouw blijft zwaargewond achter. De politie heeft kort na de aanrijding een waarschijnlijk doorgereden Volkswagen Polo teruggevonden met schade aan de voorzijde. De politie zoekt meer getuigen die mogelijk iets gezien hebben dat kan helpen duidelijk te maken wat er precies is gebeurd.



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.