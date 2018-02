Vervolgbericht: Vier gewonden bij geweldsdelict

De politie ging direct met meerdere eenheden ter plaatse. In de woning aan de Gemertstraat werden drie bewoners, een man van 49 en twee vrouwen van 33 en 51 jaar, gewond aangetroffen in de woning. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. In de woning waren ook twee kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd.

Toen de agenten onderweg waren kregen zij ook een melding dat er even verderop in een woning aan de Heeswijkstraat een man was binnengedrongen. De man had bij een willekeurige woning aangebeld en was naar binnen gelopen toen de deur werd geopend.

Enkele agenten gingen ook naar die woning en hielden de man aan. Hij bleek gewond, werd geboeid en is voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De 40-jarige man uit Mook wordt als verdachte aangemerkt. Hij wordt verdacht van zware mishandeling, poging moord c.q. doodslag.

De politie heeft nog heel veel vragen en kan op dit moment alleen maar kwijt dat er in de woning aan de Gemertstraat een conflict is geweest waarbij de zaak is geëscaleerd. De politie zet vandaag het onderzoek voort en doet geen verdere mededelingen.