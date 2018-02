Vier mannen aangehouden voor inbraak in woning Brummen

Brummen, Barneveld - Dankzij een alerte melder heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mannen kunnen aanhouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand aan het Graaf van Limburg Stirumplein in Brummen. Het viertal uit Amsterdam in de leeftijd van 21 t/m 28 jaar had ingebroken in een bedrijf en was op de vlucht geslagen. Dankzij een alerte melder en de ANPR camera’s kon de politie de vluchtauto vrij snel traceren en de vier verdachten inrekenen.