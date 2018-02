Politie pakt twee inbrekers

Zij bleken via de achtertuin naar een woning te lopen. In de woning brandde geen licht. Wel zag de politie een paar dunne lichtbundels uit zaklantarens. Direct werd een extra patrouille gewaarschuwd, zodat het huis kon worden ‘omsingeld’. Twee politiemensen stapten voorzichtig de woning binnen. ‘Wij zagen dat de jongens bij het dressoir in de woning stonden. Zij zaten beiden met hun handen in een lade en zij waren aan het zoeken naar spullen.’ Toen de verdachten de politie in de gaten kregen, probeerden zij nog even te vluchten, maar bij de voordeur waren zij al ingerekend. Bij onderzoek bleek het slot van de achterdeur geforceerd te zijn.